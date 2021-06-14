ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 150200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح امس الاحد 150100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150750 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149750 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 150300 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 150000 دينار لكل 100 دولار.