ارتفاع جديد بأسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط مجدداً، يوم الاربعاء، بدعم من بطء استئناف الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي ومعاودة أنشطة التكرير.

وذكرت شبكة CNBC عربية الاقتصادية، ان العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ارتفعت 43 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 68.78 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش.

وأشار إلى صعود خام برنت في العقود الآجلة 34 سنتا أو ما يوازي 0.5% إلى 72.03 دولاراً للبرميل.

وقال محللو إيه. أن. زد للأبحاث في مذكرة "تقيم السوق.. تأثير التأخيرات المستمرة في استئناف العمليات في خليج المكسيك".

وتشكل الآبار البحرية في خليج المكسيك نحو 17% من إنتاج الولايات المتحدة.