ارتفاع جديد بأسعار الصرف في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الاميركي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار صعدت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 142250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت يوم أمس الأحد 141200 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغت 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 141250 ديناراً.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، حيث بلغ سعر البيع 141350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141100 دينار.