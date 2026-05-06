ارتفاع جديد بأسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

ارتفعت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي"، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ مليوناً و5 آلاف دينار، مقابل مليون و1000 دينار للشراء، بعدما سجل يوم أمس الثلاثاء 983 ألف دينار.

وأضاف أن سعر بيع مثقال الذهب العراقي عيار 21 بلغ 975 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 971 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين مليون و5 آلاف دينار ومليون و15 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 975 ألف دينار و985 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو مليون و48 ألف دينار، فيما سجل عيار 21 مليون دينار، وعيار 18 نحو 857 ألف دينار.

وكان سعر الذهب عيار 21 قد تجاوز، في 21 كانون الثاني /يناير 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار في الأسواق المحلية.