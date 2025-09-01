ارتفاع جديد بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 706 آلاف دينار، وسعر الشراء 702 ألف دينار، فيما سجلت أسعار أمس الأحد 700 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 676 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 672 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 710 آلاف و720 ألفاً، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 680 ألف دينار و690 ألفاً.

وفي أربيل، سجل سعر الذهب ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 728 ألف دينار، وعيار 21 بيع 695 ألف دينار، وعيار 18 بيع 595 ألف دينار.