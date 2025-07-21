ارتفاع جديد بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 659 ألف دينار، وسعر الشراء 655 ألف دينار، فيما سجلت أمس الأحد 657 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 629 ألف دينار، في حست بلغ سعر الشراء 625 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 660 ألف دينار و670 ألفاً، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 630 الفاً و640 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 692 ألف دينار، وعيار 21 بيع 660 ألف دينار، وعيار 18 بيع 565 ألف دينار .