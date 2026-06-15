ارتفاع جديد بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 935 الف دينار، وسعر الشراء 931 الف دينار، فيما سجلت يوم امس الاحد 917 الف دينار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 905 آلاف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 901 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 935 و945 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 905 و915 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 988 الف دينار، وعيار 21 بيع 943 الف دينار، وعيار 18 بيع 808 آلاف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.