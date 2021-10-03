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تحذير من ارتفاع جديد بأسعار الدولار.. مكاتب الصيرفة تحمل المركزي العراقي المسؤولية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-03T09:19:47+0000
تحذير من ارتفاع جديد بأسعار الدولار.. مكاتب الصيرفة تحمل المركزي العراقي المسؤولية

شفق نيوز/ حذر بعض أصحاب مكاتب الصيرفة في العاصمة العراقية بغداد، يوم الاحد، من ارتفاع جديد سيطرأ على أسعار صرف الدولار الامريكي، محملين البنك المركزي العراقي مسؤولية هذا الارتفاع بسبب "التعليمات الجديدة" التي صدرت عنه مؤخراً.  

وقال صاحب مكتب صيرفة "الماس" في العاصمة بغداد لوكالة شفق نيوز، إن "التعليمات الجديدة والتعهدات التي اعلن عنها البنك المركزي قبل ايام لبيع الدولار للمصارف رفعت اسعار الصرف خلال اليومين الماضيين"، مبيناً أن "المصارف ستجد صعوبة في تطبيق هذه التعليمات وتنفيذها".

واضاف أن "هذه التعليمات التي ستطبق في 17 تشرين الاول الجاري سوف تدفع المصارف والتجار الى السوق المحلية للحصول على الدولار بدلاً من حصوله من البنك المركزي عبر المزاد"، متوقعاً "ارتفاع اسعار صرف الدولار اكثر خلال الايام المقبلة".

بدوره قال مكتب صيرفة "الفهد" في بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن "المصارف ستجد صعوبة في تطبيق التعليمات بما يخص شراء الدولار الخاص بالتحويلات الخارجية لتمويل التجار لاستيراداتهم"، لافتاً إلى أن "هذه الاموال تشكل اكثر من 80% من عمليات الشراء التي تحصل في مزاد البنك".

وأشار إلى أن "هذه التعليمات ستضغط على الاسواق المحلية بصورة كبيرة حيث سيتجه التاجر الى هذه الاسواق للحصول على الدولار لتعويض النقص".

يذكر أن البنك المركزي قد اصدر يوم 26 ايلول الماضي تعليمات جديدة لبيع وشراء العملة الاجنبية للمصارف المجازة وشركات التوسط والتي ستطبق اعتبارا من 17 تشرين الحالي.

وأشار البنك في بيان له إلى أن الهدف من وراء ذلك هو المحافظة على استقرار اسعار صرف العملة والالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

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