ارتفاع جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار ، اليوم الثلاثاء ، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153500 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 153200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 153200 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 153100 دينارا مقابل 100 دولار.