ارتفاع جديد بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140550 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 140200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 140450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140350 ديناراً مقابل 100 دولار.