ارتفاع جديد بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس السبت 143300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 142200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142050 دينار مقابل 100 دولار.