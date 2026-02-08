ارتفاع جديد بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149950 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس السبت 149850 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 149750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149650 دينارا مقابل 100 دولار.