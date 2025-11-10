ارتفاع جديد بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141650 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 141550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصرافة والأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً مقابل 100 دولار، في حين بلغ الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعا أيضاً حيث بلغ سعر البيع 141300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141150 ديناراً مقابل 100 دولار.