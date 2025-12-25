ارتفاع جديد بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

سجّلت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الخميس، ارتفاعاً في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وأخبر مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الدولار ارتفع في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد ليبلغ 143.650 ديناراً مقابل 100 دولار، بعدما كان قد سجّل في ساعات الصباح 143.400 دينار.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد صعدت إلى 144.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 143.250 ديناراً.

وفي أربيل، شهد الدولار ارتفاعاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع 142.650 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142.500 دينار.