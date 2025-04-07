ارتفاع جديد بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم 147750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147750 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.