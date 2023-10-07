ارتفاع جديد بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ واصلت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الدينار العراقي، يوم السبت، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 158800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 157500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 160000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 158000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 158900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 158500 دينار مقابل 100 دولار.