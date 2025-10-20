ارتفاع جديد بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141750 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الأحد 141600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل, فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 141550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141450 ديناراً مقابل 100 دولار.