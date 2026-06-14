ارتفاع جديد بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 154600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 154800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.