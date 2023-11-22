ارتفاع جديد بحوالات خارج العراق في مزاد البنك

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، بنسبة 94% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 222 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 236 مليونا و 481 الفا و 971 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 222 مليونا و 971 الفا و 971 دولارا، مرتفعة بنسبة 94%، عن المبيعات النقدية البالغة 13 مليونا و 510 الاف دولار .

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 102 شركة.