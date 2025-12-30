ارتفاع جديد .. الدولار يقترب من 145 الفاً في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 144250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 143900 دينار مقابل 100 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت ، حيث بلغ سعر البيع 144750 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 143750 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أيضا أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 143750 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143650 دينارًا مقابل 100 دولار.