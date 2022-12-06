ارتفاع جديد.. الدولار يرتفع فوق 150 الف دينار في بورصة بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، لتتجاوز 1500 دينار مقابل الدولار الواحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت في الساعة الثالثة عصر اليوم 150200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 149550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار عراقيا لكل 100 دولار امريكي.