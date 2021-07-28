ارتفاع ثروة الفرد العراقي.. وهذا نصيبه من الناتج المحلي

شفق نيوز/ كشف بنك Credit Suisse السويسري، يوم الاربعاء، ان حجم ثروة الفرد العراقي بلغ اكثر من 14 الف دولار لغاية عام 2020 ، وبلغ نصيبه من الناتج المحلي اكثر من 8 الاف دولار.

وبحسب تقرير الثروة العالمي لعام 2021 الصادر عن البنك السويسري Credit Suisse واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن "ثروة الفرد العراقي ارتفعت من 2,808 ألف دولار في عام 2000 إلى 14,506 ألف دولار في 2020، أي أنها قفزت بما نسبته 416.6 بالمئة خلال عقدين، في حين بلغ إجمالي الثروات في العراق 308 مليارات دولار شكلت 0.07 في المئة من مجموع الثروات في العالم في 2020، ووصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8,204 ألف دولار.

ووفقاً لتقرير كريدي سويس، فان "سويسرا صنفت كأغنى دولة على مستوى العالم من حيث متوسط ثروة للفرد التي تقارب 674 ألف دولار، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، بمتوسط للفرد من الثروة بلغ 505.42 ألف دولار".

واحتلت هونغ كونغ المركز الثالث في القائمة إذ تبلغ ثروة كل فرد فيها 503.34 ألف، دولار وجاءت استراليا رابعا بمتوسط 483,760 ألف دولار ، بينما جاءت هولندا بالمركز الخامس بمتوسط ثروة للفرد بلغ 377.09 ألف دولار لكل شخص وجاءت الدنمارك سادسا بمتوسط بلغ 376 الف دولار وجاءت بلجيكا سابعا بمتوسط بلغ 351 الف دولار".

وعربيا جاءت قطر اولا من حيث متوسط ثروة للفرد بمقدار 146.73 ألف دولار، تلتها الإمارات بمتوسط 115.476 ألف دولار للفرد، ثم البحرين بالمرتبة ثالثا بـ87.559 ألف دولار للفرد.

ويقيس تقرير Credit Suisse متوسط ثروة الأفراد بناء على نصيب كل فرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات البورصة وأسعار الأسهم والأصول، وسعر الصرف، وأسعار العقارات.