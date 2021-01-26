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ارتفاع تدريجي لمبيعات البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-26T09:38:21+0000
ارتفاع تدريجي لمبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، لتصل الى   58 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته لتصل الى 58 مليوناً و136 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مقارنة بيوم  امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 11 مليونا و650 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات التي ذهبت  لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بلغت 58 مليونا و136الف، فيما تم شراء 100 الف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 15 مصرفا قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما قام مصرفا واحدا بتلبية طلبات شراء الدولار بشكل نقدي.

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