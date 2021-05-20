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ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-20T07:10:00+0000
ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية في بغداد وإقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الأربعاء 148650 دينارا عراقيا.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148900 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

وعزا أصحاب بعض مكاتب الصيرفة الارتفاع التدريجي في أسعار الدولار الى توقف مزاد البنك المركزي عن بيع الدولار نتيجة العطلة التي تم الإعلان عنها سابقا والتي تنتهي يوم السبت المقبل مما يزيد الطلب على شراء الدولار.

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