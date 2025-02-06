ارتفاع "تاريخي" جديد لأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي ارتفاعاً "تاريخياً"، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 605 آلاف دينار، وسعر الشراء 601 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 575 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 571 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 605 آلاف دينار و615 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 575 ألفاً و585 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً حيث بلغ عيار 24 سعر بيع 608 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 603 آلاف دينار، وعيار 18 سعر بيع 517 ألف دينار.