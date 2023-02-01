ارتفاع بأكثر من 52% في مزاد المركزي العراقي لبيع العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد بيع العملة اليوم الاربعاء، بأكثر من 52% لتصل إلى أقل من 105 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 105 ملايين و115 الفا و216 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا، ان المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 55 مليون دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 50 مليونا و 115 ألفا و 216 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 15 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 17 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 112 شركة.