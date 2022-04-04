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ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-04T07:24:58+0000
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاحد 147150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  147750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 147350 ديناراً لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 147200 دينار لكل 100 دولار.

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