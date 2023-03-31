ارتفاع بأسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة إذ ارتفعت المعنويات بفضل زيادة في نشاط المصانع بالصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، ومع تنامي المخاوف إزاء الإمدادات من الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0146 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.19 بالمئة، إلى 79.42 دولارا للبرميل. وكانت قد صعدت نحو ستة بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا، أو 0.23 بالمئة، إلى 74.54 دولارا، بعدما ارتفع نحو ثمانية بالمئة هذا الأسبوع.

ونما نشاط الصناعات التحويلية في الصين في مارس آذار بوتيرة أبطأ مقارنة مع زيادة قياسية في فبراير شباط، لكنه لا يزال يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.

وأصبح النشاط الصناعي في الصين محددا رئيسيا للأسعار في الأسابيع القليلة الماضية بعد رفع قيود مكافحة فيروس كورونا، وسط ضعف الطلب العالمي.

وتتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن أثار أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008 قلق التجار وأدى لاضطراب الأسواق. وتراجعت حدة المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية بعد إنقاذ بنكين في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفعت الأسعار أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس بفضل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية ووقف الصادرات من إقليم كوردستان العراق، مما خفف الضغط الناتج عن تراجع أقل من المتوقع للإمدادات الروسية.

وأغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في عدد من حقول النفط في إقليم كوردستان شبه المستقل في شمال العراق بعد توقف خط أنابيب التصدير الشمالي. ومن المتوقع حدوث المزيد من الانقطاع في المستقبل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت على غير المتوقع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس آذار مسجلة أدنى مستوى في عامين.

وتنتظر الأسواق الآن بيانات الإنفاق والتضخم في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة وتأثيرها على قيمة الدولار.