سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع بأسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-11T04:28:00+0000
ارتفاع بأسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، مع انحسار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 4% بعد قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط، مما يهدد بضعف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.3%، إلى 93.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، لتواصل صعودا 1.1% بالجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.3%، إلى 86.75 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8% في الجلسة السابقة.

لكن منذ بداية الأسبوع، انخفض الخام الأمريكي بأكثر من 6% بينما هبط برنت نحو 5%.

وقال محللون إن أسعار النفط انتعشت يوم الجمعة مع انخفاض الدولار بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس أن التضخم الأمريكي كان أضعف من المتوقع، مما حد من توقعات الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

ويعزز ضعف الدولار الأمريكي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن المحليين قالوا إن الخطر الذي لا تزال الصين تمثله على الطلب حد من مكاسب الأسعار، مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في قوانغتشو، وهي مركز تصنيع في البلاد، حيث طلبت السلطات من السكان العمل من المنزل.

وقال محللو "إيه.إن.زد ريسيرش" في مذكرة إنه إلى جانب العمل من المنزل، الذي يقلل التنقل والطلب على الوقود، ظل السفر عبر الصين ضعيفا، إذ يخشى السكان أن يعلقوا في مناطق الحجر الصحي.

وكانت آمال في أن تخفف الصين سياسة عدم انتشار فيروس كورونا قد أدت إلى انتعاش النفط الأسبوع الماضي، لكن تصريحات مسؤولي الصحة هذا الأسبوع أوضحت أنهم سيواصلون التصدي بحزم لأي تفشي.

رويترز

 

 

related

النفط يقفز مع عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الروسية الأوكرانية

Date: 2022-03-18 04:36:26
النفط يقفز مع عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الروسية الأوكرانية

180 دولارا للبرميل.. توقعات بـ"قفزة كبيرة" في أسعارالنفط

Date: 2022-06-14 17:25:42
180 دولارا للبرميل.. توقعات بـ"قفزة كبيرة" في أسعارالنفط

النفط يتجه نحو 50 دولارًا للبرميل والمعدن الاصفر يحلّق قريبا من الـ2%

Date: 2020-11-10 09:17:04
النفط يتجه نحو 50 دولارًا للبرميل والمعدن الاصفر يحلّق قريبا من الـ2%

استمرار تراجع أسعار النفط مع مخاوف الركود الاقتصادي

Date: 2022-08-16 05:07:42
استمرار تراجع أسعار النفط مع مخاوف الركود الاقتصادي

أسعار النفط تنخفض بسبب مخاوف الطلب

Date: 2021-08-03 05:46:24
أسعار النفط تنخفض بسبب مخاوف الطلب

ارتفاع جديد لأسعار النفط

Date: 2021-11-04 13:48:08
ارتفاع جديد لأسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل هجوم الحوثيين على السعودية

Date: 2021-03-26 07:10:59
ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل هجوم الحوثيين على السعودية

هبوط أسعار النفط مع ارتفاع المخزون الأمريكي 

Date: 2022-10-26 04:28:52
هبوط أسعار النفط مع ارتفاع المخزون الأمريكي 