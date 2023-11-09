ارتفاع بأسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (9 تشرين الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 446 الف دينار، وسعر الشراء 442 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 416 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 412 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 450 الاف دينار و460 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 420 الفاً و430 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 520 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 480 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 460 الف دينار، وعيار 18 بيع 400 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.