ارتفاع بأسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي" والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، (30 تشرين الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 409 آلاف دينار، وسعر الشراء 405 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 379 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 375 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 415 الف دينار و425 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 385 الفاً و395 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 520 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 480 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 460 الف دينار، وعيار 18 بيع 400 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.