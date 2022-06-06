ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية وصائغ يفسر أسباب التذبذب في الأسعار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الاثنين، (6 حزيران 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 382 الف دينار، وسعر الشراء 378 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 381 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً طفيفا أيضاً عند 342 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 338 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وقال احد صاغة الذهب في شارع النهر( البيع جملة) محمد الاعرجي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الارتفاع والانخفاض الذي نشهده هذه الايام في الاسواق المحلية وبشكل متسارع يعود الى اسعار اونصة الذهب عالميا التي بدورها تأثرت بشكل كبير بالأحداث الحرب الروسية الاوكرانية وايضا الى تأثرها بالتضخم العالمي والدولار وعوامل اخرى، كما تتأثر اسعار الذهب في العراق بأسعار الدولار في الاسواق المحلية".

وتابع ان "تحديد السعر يتم عن طريق عملية حسابية يقوم بها الصاغة بشكل يومي"، لافتا الى ان "اسعار الذهب العراقي اقل سعرا من الذهب الخليجي ( الاماراتي) والاوربي نظرا لتمتع الاخير بصياغته الجميلة وموديلاته الحديثة".