ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء (7 نيسان 2021).
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 359 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 354الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 332.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 327.5 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 360 الفاً 370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و345 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).