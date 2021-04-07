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ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-07T07:54:39+0000
ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء (7 نيسان 2021).

 ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 359 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 354الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 332.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 327.5 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 360 الفاً 370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).

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