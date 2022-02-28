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ارتفاع بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-28T08:26:55+0000
ارتفاع بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (28 شباط 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 386 الف دينار، وسعر شراء 382 الفاً.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 356 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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