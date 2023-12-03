ارتفاع بأسعار الدولار مع إغلاق بورصتيّ بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 156850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 156250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 155750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 156900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156700 دينار مقابل 100 دولار.