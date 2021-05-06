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ارتفاع بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-06T06:49:34+0000
ارتفاع بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية في بغداد وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الأربعاء 148100 دينارا عراقيا.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148300 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

 

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