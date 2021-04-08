ارتفاع بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية في بغداد و اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح امس الاربعاء 147100 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 147000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.