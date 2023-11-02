ارتفاع بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها طفيفا في اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في بغداد اليوم الخميس، فيما انخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 162600 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 162250 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 163750 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 161750 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 162600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 162500 دينار مقابل 100 دولار.