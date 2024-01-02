ارتفاع بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها اربيل عند افتتاح البورصتين في البلاد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، في حين استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز؛ ان "اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الاثنين 152250 دينارا مقابل 100 دولار".

وأشار مراسلنا؛ إلى أن "اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار".

أما في اربيل فقد سجل سعر صرف الدولار استقرارا في محلات الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 152300 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 152200 دينار مقابل 100 دولار.