ارتفاع بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاثنين، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 164250 دولارا مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار امس الاحد 163200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 165250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 163250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل الدولار سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 164150 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 164050 دينارا مقابل 100 دولار.