ارتفاع بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في الإغلاق اليوم الأحد، في أسواق بغداد واربيل.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145250 دينارا مقابل 100 دولار، وذلك بعد أن سجلت صباح 145150 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144950 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144850 دينارا مقابل 100 دولار امريكي