ارتفاع بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، يوم الاثنين، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154400 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم امس الاحد 154100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 153500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 154500 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 154400 دينار مقابل 100 دولار.