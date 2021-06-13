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ارتفاع بمبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-13T09:43:38+0000
ارتفاع بمبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاحد، لتسجل 218 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 3.81% لتصل إلى 218 مليوناً و422 ألفاً و159 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار واحد، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 210 ملايين و688 ألفاً و224 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 192 مليوناً و92 ألفاً و159 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 26 مليوناً و350 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 12 شركة صرافة .

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