ارتفاع بسعر صرف الدولار في صيرفات اربيل رغم اغلاق البورصة (صور)

شفق نيوز/ تجمع مواطنون أمام مكاتب الصيرفة في اربيل قبل قليل، وذلك بعد ارتفاع طرأ على سعر صرف الدولار الأمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان سعر الصرف ارتفع إلى 158750ديناراً مقابل 100 دولار كسعر بيع، فيما استقر سعر الشراء عند 156000 دينار.

وأضاف مراسلنا؛ انه توجه بالسؤال لعدد من اصحاب مكاتب الصيرفة عن سبب هذا الارتفاع، فأجابوا أن هناك مخاوف من قيام البنك المركزي بتقليل كمية البيع النقدي للدولار عبر مزاد بيع العملة في بغداد.