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ارتفاع بسعر خام البصرة الخفيف والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-13T06:09:57+0000
ارتفاع بسعر خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام نفط البصرة الخفيف والثقيل، يوم الخميس، بالرغم مع انخفاض أسعار خامي برنت والامريكي.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68.81 دولاراً للبرميل بمقدار 0.64 سنتاً أو بنسبة 0.94% عن يوم أمس الاربعاء.

فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 64.28 دولارا للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 1.39%.

وسجل الخام العربي الخفيف السعودي 68.02 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 67.06 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 68.10 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 68.44 دولارا، وجيراسول الانغولي 69.14 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية انخفضت اليوم ليصل خام برنت على 68.47 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي على 65.22 دولارا.

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