سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع بسعر الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-10T19:50:29+0000
ارتفاع بسعر الدولار

شفق نيوز/ ارتفع الدولار أمام سلة من العملات يوم الاثنين إذ دفعت بيانات التوظيف الأحدث بعض بنوك وول ستريت إلى رفع تقديراتها بشأن السرعة التي سيرفع بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره مقابل سلة من ست عملات 0.4 بالمئة ليسجل 96.15، ليظل بالقرب من أعلى مستوياته في 16 شهرا والتي لامسها في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وتلقى الدولار دعما من تقرير التوظيف الصادر يوم الجمعة، إذ أشار إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة كانت عند أو بالقرب من الحد الأقصى للتوظيف.

وخسر الجنيه الاسترليني 0.33 بالمئة مقابل الدولار يوم الاثنين حتى مع تراجع المخاوف من تأثير السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على الاقتصاد، وهو ما ساعده على الارتفاع إلى أعلى مستوى في عامين تقريبا مقابل اليورو.

وتعرضت العملات المشفرة لضغوط من عمليات بيع واسعة النطاق في إطار تقييم المخاطر مع بداية العام، لتتراجع بتكوين يوم الاثنين 2.7 بالمئة إلى 40736.2 دولار.

related

مالية البرلمان تعقد اجتماعاً عاجلاً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار

Date: 2020-12-17 09:42:37
مالية البرلمان تعقد اجتماعاً عاجلاً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار

ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-02-16 07:20:36
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

استقرار اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-01-14 07:21:24
استقرار اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-10-31 10:17:16
تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-07-26 07:28:43
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

أرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-16 07:13:42
أرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2021-09-02 07:02:57
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق  اسواق بغداد

Date: 2022-01-09 14:28:44
ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق  اسواق بغداد