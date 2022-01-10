ارتفاع بسعر الدولار

شفق نيوز/ ارتفع الدولار أمام سلة من العملات يوم الاثنين إذ دفعت بيانات التوظيف الأحدث بعض بنوك وول ستريت إلى رفع تقديراتها بشأن السرعة التي سيرفع بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره مقابل سلة من ست عملات 0.4 بالمئة ليسجل 96.15، ليظل بالقرب من أعلى مستوياته في 16 شهرا والتي لامسها في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وتلقى الدولار دعما من تقرير التوظيف الصادر يوم الجمعة، إذ أشار إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة كانت عند أو بالقرب من الحد الأقصى للتوظيف.

وخسر الجنيه الاسترليني 0.33 بالمئة مقابل الدولار يوم الاثنين حتى مع تراجع المخاوف من تأثير السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على الاقتصاد، وهو ما ساعده على الارتفاع إلى أعلى مستوى في عامين تقريبا مقابل اليورو.

وتعرضت العملات المشفرة لضغوط من عمليات بيع واسعة النطاق في إطار تقييم المخاطر مع بداية العام، لتتراجع بتكوين يوم الاثنين 2.7 بالمئة إلى 40736.2 دولار.