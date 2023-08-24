ارتفاع ببغداد واستقرار في اربيل.. أسعار الذهب اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 411 الف دينار، وسعر الشراء 407 الاف دينار، فيما كانت اسعار بيع الذهب ليوم امس الاربعاء 405 الاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 381 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 377 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 415 الف دينار و 425 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 385 الفاً و 395 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 380 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار، وعيار 18 بيع 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات