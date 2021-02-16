ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين 145900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضاً حيث بلغ سعر البيع 146200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146000 دينار لكل مائة دولار امريكي.