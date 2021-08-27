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ارتفاع باسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-27T06:59:54+0000
ارتفاع باسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط الخام صباح الجمعة، مدعومة بضعف الدولار.

وشهد سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت ارتفاعاً بنسبة 1.28% إلى 71.08 دولارا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أكتوبر بنسبة 1.41% إلى 72.07 دولارا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي WTI لشهر أكتوبر بنسبة 1.39% إلى 68.36 دولارا للبرميل.

وهذا الأسبوع، تم تسجيل أقوى نمو في أسعار النفط منذ أكتوبر من العام الماضي، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8.9% والخام الأمريكي WTI بنسبة 9.55%.

ويدعم ارتفاع سعر النفط، ضعف الدولار، حيث انخفض مؤشره (سعر الدولار مقابل سلة عملات ست دول - الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة) بنسبة 0.07% إلى 93 نقطة.

بالإضافة إلى ذلك، ينتظر المستثمرون صدور بيانات من شركة خدمات حقول النفط "بيكر هيوز"، حول عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 27 أغسطس 2021.

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