ارتفاع باسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح الخميس، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار سجلت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية 150300 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار امس الاربعاء 150200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً بينما بلغ الشراء 149250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 150150 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 150050 دينارا مقابل 100 دولار.